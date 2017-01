'Het leek wel oorlog in Vlissingen' (video)

VLISSINGEN - Veel bewoners van de Bloemenbuurt in Vlissingen wonen er met angst. Zeker na wat er afgelopen nieuwjaarsnacht gebeurde. Een groep jongeren terroriseerde de wijk en gooiden onder andere ruiten in met stenen en vuurwerk.

Bang in eigen buurt

Eén van de buurtbewoners zegt: "Het leek wel oorlog. Daar schrik je van en dan denk je, jeetje verleden jaar hele toestanden hierzo en nou dit weer. Het gaat een grote nasleep hebben." Veel buurtbewoners zijn bang en durven niet voor de camera te reageren. Ze willen niet met hun gezicht op televisie uit angst voor represailles.



'Het zat eraan te komen'

"Het zat eraan te komen," zegt de bewoonster die als één van de weinigen durft te reageren. "Het wordt alleen maar erger als hier niets aan gedaan wordt." Ook voor de kapster die de ruit van haar zaak zag sneuvelen tijdens de nieuwjaarsnacht kwam het niet helemaal onverwacht. "Ja. je kan soms wel dingen zien aankomen."



Groep jonge Marokkanen

De bewoners van de Bloemenbuurt die met Omroep Zeeland hebben gesproken stellen allemaal dat het gaat om een groep van jonge jongens , overwegend Marokkanen. "Ja het klopt. Het is een bepaalde groep." Maar in details treden dat willen de buurtbewoners niet.



