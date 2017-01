Angela van Haasteren wil Mont Ventoux overwinnen

MIDDELBURG - Voor de Middelburgse Angela van Haasteren wordt 2017 hét jaar dat ze de Franse berg Mont Ventoux wil overwinnen. Ze kreeg begin 2016 een herseninfarct en als gevolg daarvan hersenletsel. Ze traint momenteel erg hard, zodat ze in mei wandelend de top van de kale 'winderige berg' kan bereiken.

Top

Als Angela over een aantal maanden de top van de Mont Ventoux bereikt, kijkt ze zowel letterlijk als figuurlijk uit over het dal. Figuurlijk omdat ze het afgelopen jaar door een diep dal is gegaan en letterlijk omdat ze haar handicap heeft overwonnen en boven op die winderige berg staat.

Revalidatieproces

Nadat Angela haar revalidatieproces had afgerond, wilde ze wel blijven bewegen. Ze heeft de afgelopen maanden onder begeleiding van een personal trainer gewerkt aan haar verdere herstel en aan haar conditie.



Doel

Als ze haar doel heeft bereikt blijft Angela wel sporten. Bewegen is namelijk erg gezond, juist voor mensen met een hersenbeschadiging. En daarnaast kan ze het stofje niet missen dat vrijkomt tijdens het sporten. "Ik ben er op een positieve manier verslaafd aan geraakt en wil dat gevoel niet meer kwijt."