Inbreker opgepakt in Middelburg

MIDDELBURG - De politie heeft zondagavond een man van 33 uit Middelburg gearresteerd. Hij wordt verdacht van verschillende inbraken en vernielingen.



Vluchten

Een beveiliger van een bedrijf aan de Electraweg in Middelburg belde de politie, omdat er een man rondliep op een afgesloten bedrijventerrein. Bij het zien van de politie probeerde de man te vluchten.



Toegangspoort vernield

Volgens de politie probeerde de man in te breken in het bedrijfspand. Hij vernielde daarvoor onder meer de toegangspoort en een ruit van het pand. Ook was er een navigatiesysteem uit een auto op het terrein gestolen. De man bleek meer navigatiesystemen in zijn bezit te hebben, waaronder die uit de auto op het bedrijfsterrein.



Eerder die dag

De politie onderzoekt of de man betrokken is bij andere incidenten op die dag. Het gaat onder meer om een inbraak in een woning aan de Agaat en het vernielen van een ruit bij een huis in de Meanderlaan, zegt de politie. De man zit nog vast voor verhoor.

