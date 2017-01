Burgemeester Lonink optimistisch over de toekomst

Vertrouwen

Volgens Lonink belooft het economisch een goed jaar te worden. Maar dat is volgens hem geen garantie voor vertrouwen. "Volgens een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau is 53 procent van de Nederlanders toch blijft pessimistisch en vindt dat het de verkeerde kant opgaat", hield Lonink zijn gehoor voor. "Gebrek aan vertrouwen zie je terug in de steeds luidere 'tegen-stem'. Het verwijt dat de politiek niet luistert naar de zogenaamde ‘silent majority’ – de stille meerderheid."



Goud in handen

Volgens de burgemeester van Terneuzen is herstel van vertrouwen een van de grootste opgaven van de komende tijd. "Ik denk dat wij over Terneuzen optimistisch mogen zijn en vertrouwen kunnen hebben in elkaar, en in de toekomst", zei Lonink maandagmiddag. "Wij liggen in één van de welvarendste Delta-gebieden van de wereld, door onze ligging hebben wij hebben goud in handen."



Eigen belang

Lonink deed ook een oproep aan iedereen om zich niet alleen voor het eigen belang in te zetten. "Vechten voor je eigen belang of mening is goed, maar je bent voor meer verantwoordelijk dan je eigen belang. Je kunt alles uit de kast halen voor jouw gelijk, maar uiteindelijk moet er een gezamenlijk besluit worden genomen. Het motto 'Ik zeg wat ik denk, en ik doe wat ik zeg', is in een verdeelde en versnipperde politieke arena niet voldoende."