Nieuwe wachter voor Plompe Toren

De Plompe Toren trekt ongeveer 35.000 bezoekers per jaar. Daarmee is het een van de drukst bezochte monumenten van Zeeland. De tentoonstelling is in 2015 helemaal vernieuwd. Er zijn tien nieuwe vitrines die het verhaal over de Oosterschelde vertellen. Een getijdenmaquette geeft informatie over het getij en over het verschijnsel zandhonger.



Zwetsloot voelt zich bijzonder verbonden met de Plompe Toren en de omgeving daarvan. "De ontstaansgeschiedenis van dit stukje Nederland inspireert me. Rond 1450 was de Oosterschelde bij de toren zo smal dat je iemand op de andere oever kon roepen en elkaar kon verstaan. Nu kun je wel roepen, maar iemand op Noord-Beveland die je zal horen."



Arno Zwetsloot is de opvolger van Dirk Sterkenburg. Hij was ruim vijf jaar het gezicht van de Plompe Toren. "Ik heb altijd een sterke verbondenheid gevoeld met de Plompe Toren. Het landschap en de toren ademen geschiedenis. En het bijzondere is dat het landschap en de toren nagenoeg onveranderd zijn gebleven sinds 1400." Volgens Sterkenburg worden het beeld van de toren en het landschap nog mooier als je het verhaal erachter kent.



Oprukkende zee

"Het landschap en de toren hebben op mij de uitstraling van de tragiek van het landschap. De oorspronkelijke inwoners van het ooit zo welvarende dorpje Koudekerke hebben hun dorp prijs moeten geven aan de oprukkende zee." Alleen de toren bleef gespaard.