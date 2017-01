SLUIS - Sluis heeft maandagavond afscheid genomen van burgemeester Annemiek Jetten. Dat gebeurde tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Belfort.

Vlaardingen

Annemiek Jetten werd op 1 juli 2013 burgemeester van Sluis, ze volgde Jacques Suurmond op. Ze wordt nu burgemeester van Vlaardingen. De gemeente Sluis krijgt een waarnemend burgemeester, Peter Cammaert.

De eerste

Jetten was de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Sluis en was een tijdlang de enige vrouw tussen de andere twaalf burgemeesters in Zeeland. Inmiddels heeft Tholen ook een vrouwelijke burgemeester.