Zeeland wordt wakker: nieuwjaarsrecepties, Plompe Toren en waterpolo

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is dinsdag 3 januari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

Lonink start optimistisch

Burgemeester Lonink van Terneuzen heeft een optimistische toespraak gehouden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Hij roemde de kracht van de eigen regio, vernieuwingen, nieuwe verbindingen en de lokale democratie.



Afscheid Jetten

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Sluis werd er afscheid genomen van burgemeester Annemiek Jetten. Jetten was de eerste vrouwelijke burgemeester van de gemeente Sluis en was een tijdlang de enige vrouw tussen de andere twaalf burgemeesters in Zeeland.



Waterpoloteam

Eindelijk mogen de waterpoloƫrs van zwemvereniging Onderdak uit Zierikzee weer een wedstrijd spelen. Twee jaar lang hebben ze getraind, en over twee weken is het zo ver dan speelt de ploeg een oefenduel tegen DZK uit Vlissingen.



Nieuwe wachter

De Plompe Toren bij Burghsluis heeft een nieuwe wachter. Arno Zwetsloot is sinds 1 januari het aanspreekpunt en gastheer voor inwoners en bezoekers. Daarnaast geeft hij excursies en houdt hij een oogje in het zeil.



Foto: Nella Padmos



Het weer

De zon wisselt zich dinsdag af met bewolking. Er is ook kans op regen. In de provincie waait een vrij krachtige westenwind. De temperatuur is rond de 6 graden.