OOST-SOUBURG - Gladheid heeft er dinsdagochtend voor gezorgd dat er net als maandag op verschillende plaatsen in Zeeland een aantal ongelukken zijn gebeurd. Politieteam Oosterscheldebekken meldt dat er meerdere meldingen zijn gekomen van auto's die in de slip zijn geraakt.

Lantaarnpaal

Bij een eenzijdig ongeval in Hansweert raakte een auto in de sloot en daarbij zijn ook mensen gewond geraakt. In Koewacht kwam een voertuig terecht tegen een lantaarnpaal. Ook bij Absdale en Vogelwaarde zijn er auto's van de weg gegleden.

Code geel

In Zeeland is er door het KNMI net als op maandagochtend code geel afgegeven.