Gladheid zorgt opnieuw voor ongelukken (video)

Diverse gladheidsongelukken op de #A58 bij Heinkenszand: korte file richting Goes #codegeel https://t.co/TniQYMtlcf — VID (@vid) 3 januari 2017

A58

Op de A58 bij Heinkenszand, in de richting van Bergen op Zoom kwamen drie auto's met elkaar in botsing, waardoor de snelweg even werd afgesloten. Niemand raakte gewond. In de richting van Vlissingen op de invoegstrook bij Rilland stond een voertuig geparkeerd in de vangrail. Bij de Oesterdam was er ook een glijpartij van een auto.



Lantaarnpaal

Op de lokale wegen is het ook glad. Bij een ongeval in Hansweert raakte een auto in de sloot en daarbij zijn mensen gewond geraakt. In Koewacht kwam een voertuig terecht tegen een lantaarnpaal. Bij Absdale en Vogelwaarde zijn er ook auto's van de weg gegleden.

Code geel

In Zeeland is er door het KNMI net als op maandagochtend code geel afgegeven.