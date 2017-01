Twee jaar trainen voor eerste wedstrijd (video)

Gloednieuw zwembad

In 2014 opende in Zierikzee een nieuw sportcentrum, met nieuw zwembad. Eindelijk kon er weer een waterpoloteam opgetuigd worden. "In het oude zwembad was het bad niet overal diep genoeg. Nu is er een wedstrijdbad waar we in kunnen trainen en zelfs ook wedstrijden kunnen houden. Vroeger werd daar voor uitgeweken naar Goes of Vlissingen", vertelt speler Sven Bouwman.



Oefenen

Wekelijks liggen de mannen, samen met twee dames in het water, om beter te worden. Trainer Hans van Reenen vindt dat het team nu ook klaar is voor een eerste wedstrijd: "Het kan zeker nog beter. Zeker als we kijken naar het maken van goals. Maar als je zag hoe we begonnen dan hebben veel spelers grote stappen gemaakt in het afgelopen jaar."

Spelers

Het team bestaat nu uit zo'n vijftien man. "We hebben een mooie ploeg zo met genoeg spelers om een wedstrijd uit te kunnen spelen. Maar nieuwe aanwas is nog steeds meer dan welkom", vertelt waterpoloƫr Ruud van der Laar. "Zeker ook meiden", vult Michelle Vreugde hem aan. "Ik train elke week mee en soms komt er nog een andere dame. Maar we kunnen gemengd wedstrijden spelen, dus voor meer vrouwen is nog plaats", vertelt ze.



Duel

Een eerste wedstrijd in het vooruitzicht is altijd spannend. "Het is fijn dat we nu met een doel trainen", vertelt Michelle Vreugde. "De motivatie om beter te worden is er altijd geweest. Nu kunnen we een keer testen hoe ver we staan", zegt Sven Bouwman. De te spelen oefenwedstrijd staat gepland op 17 januari tegen beginnend en oud-spelers van de Vlissingse vereniging DZK.