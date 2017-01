Hier werd het meest ingebroken in 2016 (video)

OOST-SOUBURG - Het aantal keren dat er in Zeeland in een woning is ingebroken lag in 2016 fors lager dan in de jaren ervoor. In 2014 en 2015 werd er in Zeeland nog ruim duizend keer ingebroken of een inbraakpoging gedaan. In 2016 was dat ruim 700, blijkt uit cijfers van de politie.

Donkere dagen

Het hele vorige jaar zag het er al naar uit dat het aantal inbraken lager zou zijn dan de jaren ervoor. Toch hebben de donkere dagen nog voor een kleine piek gezorgd. Zo waren er tot 17 oktober in totaal 506 woninginbraken. De laatste weken van het jaar kwamen inbrekers nog zo'n 200 keer in actie.



Plaatsen

De inbrakenkaart is in 2016 anders geworden dan voorheen, als het gaat om plaatsen en wijken in Zeeland waar het meest werd ingebroken. Voorgaande jaren voerden Oost-Souburg en wijken in Vlissingen, Middelburg en Goes de lijst aan. Dit jaar werd er het meest ingebroken in de wijk Terneuzen-Lievenspolder en in Zierikzee.

Kaart

Klik op bovenstaande kaart om te zien hoeveel er in jouw wijk of dorp is ingebroken of een poging daartoe is gedaan. Het gaat alleen om woninginbraken. De cijfers per postcodegebied zijn ontleend aan de website www.politie.nl. Als een dorp niet op de kaart voorkomt, waren er in 2016 geen registraties van inbraken bekend.