CU-vragen over cameratoezicht in Bloemenbuurt

VLISSINGEN - De Vlissingse fractie van de ChristenUnie wil weten wat de procedures zijn als het cameratoezicht wegvalt. Aanleiding zijn de nieuwjaarsrellen in de Bloemenbuurt waarbij de camera in de wijk vermoedelijk onklaar was gemaakt.

Melding

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur waarin de partij zich afvraagt om er geen melding richting de politie komt, bij uitvallen of vernielen van zo'n beveiligingscamera in de openbare ruimte. Ook wil de partij weten of de beelden 24 uur per dag worden bekeken.



