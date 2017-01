Veroorzaker dodelijk ongeval Noordgouwe gaat in hoger beroep

MIDDELBURG - De 44-jarige man uit Dreischor die is veroordeeld voor het veroorzaken van het dodelijk ongeluk in Noordgouwe afgelopen zomer gaat in hoger beroep. Volgens zijn advocaat is er geen sprake van opzet, volgens de rechtbank wel. Vorige week werd de man veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf.

Doodslag

De man reed op 23 juli vorig jaar in een bestelbusje in op een motor waarop twee mensen zaten. Dat gebeurde om 3.30 uur 's nachts op de Kloosterweg (N654) in Noordgouwe op Schouwen-Duiveland. De bestuurder, de 29-jarige Kirsten van den Oever, overleed ter plekke. Haar vriend raakte zwaargewond. De man uit Dreischor werd hiervoor veroordeeld tot 'doodslag' en 'poging tot doodslag'.



Stomdronken

De rechtbank rekende het de man zwaar aan dat hij stomdronken was. Hij had twaalf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Bovendien was hij drie keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed en was hij niet in het bezit van een rijbewijs.

Voorwaardelijke opzet

Voordat hij die nacht in de auto stapte werd hij door omstanders gewaarschuwd dat het niet verantwoord was om naar huis te rijden. Ook kreeg hij bij één van hen een slaapplek aangeboden. De rechtbank nam het de dader zeer kwalijk dat hij tóch is gaan rijden. Juridisch is er sprake van 'voorwaardelijke opzet': de man nam bewust het risico om een dodelijk ongeluk te veroorzaken. Daarom is hij veroordeeld tot 'doodslag' en niet tot de bij dit soort ongelukken gebruikelijke 'dood door schuld'.



Geen doodslag

Maar Jos Wouters, de advocaat van de man, maakt bezwaar tegen deze 'voorwaardelijke opzet': "Hij was gewaarschuwd niet met drank op te gaan rijden, maar dat is niet genoeg om voorwaardelijke opzet op de dood van het slachtoffer te aanvaarden." Wouters benadrukt dat zijn cliënt de dood van het slachtoffer niet heeft gewild, waardoor er geen sprake kan zijn van opzet. Ook verwijst hij naar een vergelijkbare zaak in Utrecht waar doodslag ook niet werd bewezen.



