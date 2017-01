Stichting Droom: 'Nieuwjaarsschade is wraakactie'

VLISSINGEN - De rellen die plaats vonden in de Bloemenbuurt van Vlissingen afgelopen jaarwisseling kwamen niet als een verrassing. Dat zegt Chris van Wezel van Stichting Droom. Die stichting zit midden in de buurt in een oud schoolgebouw.

Lastige wijk

Door bedreigingen van de groep jongeren hebben vrijwilligers hun pand tijdens de jaarwisseling moeten bewaken. Van Wezel omschrijft het Middengebied waarin de Bloemenbuurt ligt, als een gemengd gebied met zowel allochtonen als autochtonen. "Je vindt hier alles, vele nationaliteiten, maar ook nog heel veel oudere Nederlanders. Qua sfeer is het een lastige wijk met veel werkloosheid, veel taalproblemen; de lagere inkomens zitten meestal in deze wijk, en dat geeft een bepaalde sfeer."



Niet meer welkom

Stichting Droom is een hulpverleningsorganisatie, maar geen jongerencentrum. Toch zei Van Wezel ja toen een groep Marokkaanse jongeren vroeg of ze gebruik mochten maken van de ruimte van Droom. Dat gebeurde nadat Droom afgelopen zomer voetbalavonden had georganiseerd, met wedstrijden op een groot scherm. Die stonden onder begeleiding van een Marokkaanse stagiair.



Stoelen door de zaal

"Maar op de tweede avond vlogen de tafels en de stoelen al door de zaal. Toen heb ik al die jongeren er eigenhandig uitgezet", zegt Van Wezel. "En gezegd dat ze niet meer welkom waren."



Wraak

Sindsdien worden er bij Droom regelmatig ruiten ingegooid. "Ook rond de Kerst zijn er weer ruiten ingegooid. Allemaal erop gericht om wraak te nemen, want dat is het. Daarom hebben wij ons gebouw tijdens de jaarwisseling bewaakt met vrijwilligers en ervoor gezorgd dat het hele gebouw verlicht was."