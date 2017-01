'Neem je verantwoordelijkheid, voor het escaleert'

VLISSINGEN - Mensen in het Middengebied in Vlissingen moeten echt hun verantwoordelijkheid nemen, voordat het escaleert in de buurt. Dat zegt maatschappelijk werker Gina Scheermeijer naar aanleiding van de rellen in de buurt tijdens de jaarwisseling.

Tweedeling

Volgens Scheermeijer is de tijd van praten al voorbij. "Er moet echt iets gebeuren. De politiek moet er voor zorgen dat de politie meer vrijheden krijgt en de ouders in de buurt moeten bij elkaar komen. Ook de mensen van de moskee moeten daarbij betrokken worden. Zo moeten we er voor zorgen dat er geen tweedeling ontstaat in de buurt."

Leuke buurt

"Ondanks alles vind ik het een leuke buurt, ik werk hier graag", zegt de maatschappelijk werker. "Maar ik zag wel aankomen dat het mis kon gaan. Er zijn groepen in de buurt die vaak in beweging zijn. Laten we snel in actie komen, want wat er nu gebeurt is niet meer acceptabel."



