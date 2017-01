175 statushouders zoeken nog een huis

OOST-SOUBURG - Negen van de dertien Zeeuwse gemeenten hebben het afgelopen jaar te weinig huizen beschikbaar gesteld aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. In totaal moeten nog 175 vluchtelingen een huis krijgen in onze provincie. Dat is de achterstand die de gemeenten nu samen hebben opgebouwd.

Cijfers

Alleen Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Sluis sloten 2016 positief af. Zij vonden voor genoeg of zelfs meer vluchtelingen een huis. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksoverheid. Gemeenten moeten maandelijks aan het Rijk doorgeven hoe bij hen de stand van zaken is.



Conclusies

Opvallend is dat Tholen het afgelopen jaar het een stuk minder goed heeft gedaan dan in 2015. Dat jaar hadden ze voor meer vluchtelingen een huis geregeld dan gevraagd werd. 2016 sluiten ze af met een tekort van 17. De gemeente Middelburg heeft de grootste achterstand van alle Zeeuwse gemeenten, zij moeten nog voor 54 vluchtelingen een huis zoeken. Ook Schouwen-Duiveland en Hulst doen het slechter dan in 2015. Dat jaar sloten ze goed af, terwijl ze nu op een achterstand staan.



Beter dan vorig jaar

Sluis en Reimerswaal hebben het in het afgelopen jaar een stuk beter gedaan dan in 2015. Sluis had dat jaar namelijk voor 14 vluchtelingen geen huis gevonden, het afgelopen jaar hebben ze vier mensen meer een huis gegeven. Kapelle en Borsele deden het al goed en ook het afgelopen jaar is dat terug te zien in de cijfers.

Meer vluchtelingen

De gemeenten kregen in 2016 een flinke opdracht voor hun kiezen. Terwijl ze in 2015 voor 672 vluchtelingen een huis moesten zoeken, werd dat het afgelopen jaar een stuk meer: voor 967 mensen. De grote toename komt door de stroom vluchtelingen die in 2015 op gang kwam. Veel van de vluchtelingen heeft nu een verblijfsvergunning gekregen en wordt gekoppeld aan een gemeente die vervolgens een woning voor ze moet zoeken.



Komend jaar

Het komende jaar krijgen de gemeenten het iets rustiger. Door de verminderde toestroom aan vluchtelingen hoeven ze het komende half jaar in ieder geval voor minder mensen een huis te zoeken.