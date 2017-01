Oud en nieuw: drie personen voor de rechter

Veelpleger

In de eerste rechtszaak verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) iemand ervan twee mensen mishandeld te hebben in Middelburg. Ook zou de verdachte twee opsporingsambtenaren hebben uitgescholden. De verdachte staat bekend als veelpleger en is dus al meerdere malen met de politie in aanraking geweest.



Doodsbedreiging

Een Goesenaar moet zich in maart ook voor de rechter verantwoorden wegens mishandeling. Tot slot staat in april iemand terecht wegens de diefstal van een smartphone in Middelburg. Daarbij bedreigde de verdachte het slachtoffer en zijn familie met de dood.



Tien aanhoudingen

Van de tien aanhoudingen tijdens de jaarwisseling in Zeeland werd met vijf verdachten een schikking getroffen. De politie deed dat met drie personen. Deze drie schikkingen zijn niet via het OM gegaan. Dat kan alsnog als de verdachten zich niet kunnen vinden in de opgelegde geldboete door de politie.



400 euro

Zelf trof het OM met twee personen een strafbeschikking. Een Vlissinger beledigde een ambtenaar en iemand uit Goes verzette zich tegen een opsporingsambtenaar. Allebei kregen ze een boete opgelegd van vierhonderd euro.



Naar twee mensen die werden aangehouden wegens geweldsdelicten, loopt het onderzoek nog.