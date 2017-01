'Tholenaren blijven niet met poepluiers zitten'

Restafval

Sinds 1 januari zijn in de gemeente Tholen de regels voor het inzamelen van afval aangepast. Restafval wordt nog maar een per maand opgehaald. Dat was eerst iedere veertien dagen. Daar staat tegenover dat plastic afval wel vaker wordt opgehaald. Vooral ouders met jonge kinderen voorzien problemen. Zij vragen zich af waar ze met hun enorme hoeveelheid poepluiers heen moeten.



Extra container

Volgens de wethouder wordt voor gezinnen met te veel afval naar een oplossing gezocht. "Een extra container behoort tot de mogelijkheden. Dat brengt volgens Harmsen geen extra kosten met zich mee. "Wel vragen we borg voor de container."



Petitie

De nieuwe regels zijn ingevoerd, omdat uit een controle bleek dat tachtig procent van het restafval in Tholen, bestaat uit grondstoffen die ook op andere manieren worden ingezameld.



