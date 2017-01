Museum Sas van Gent wil landelijke bekendheid

OOST-SOUBURG - De 46 musea in Zeeland hebben het afgelopen jaar samen 514.000 bezoekers getrokken. Dat is iets minder dan in het absolute topjaar 2015, maar Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland spreekt toch van een goed museumjaar. Eén van de musea die goed boerde is het Industrieel Museum in Sas van Gent.

Vrijwilligers

Sinds de opening in juli 2015 trok dit museum ruim 16.000 bezoekers, ofwel 11.000 per jaar. Dat is heel wat meer dan de 7.000 die vooraf werden verwacht. Beheerder Bennie Vermandel dankt dat aan de enthousiaste groep vrijwilligers. "Mensen die hier allemaal vol achter staan. En daarom kan dit gewoon niet meer stuk."



Landelijk

Vermandel denkt dat het aantal bezoekers nog verder kan groeien als het Industrieel Museum in Sas van Gent landelijke bekendheid krijgt. "We merken dat steeds meer van onze bezoekers van buiten Zeeland komen." Die lijn probeert het museum vast te houden.



Paradepaardje

De grote trekker van het Industrieel Museum is een door stoom aangedreven generator uit de voormalige Cokesfabriek in Sluiskil. Die is de afgelopen jaren minutieus gerestaureerd.



Top 5

De top-5 van musea met de meeste bezoeken in Zeeland is nog hetzelfde als vorig jaar:

1. Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk

2. Het Zeeuws Museum in Middelburg

3. Het Polderhuis in Westkapelle.

4. De Stoomtrein Goes-Borsele

5. Terra Maris-Museum in Oostkapelle