Rogier Veenstra nieuwe trainer GOES

GOES - Rogier Veenstra is de opvolger van John Karelse als trainer van GOES. Veenstra komt na dit seizoen over van Zeelandia Middelburg waar hij sinds oktober interim-trainer is. Zondag eersteklasser GOES kiest volgens voorzitter Henk Zwartelé voor Veenstra, omdat hij ambitieus is en een verleden heeft als profvoetballer.

Kroonprins

Zwartelé is heel blij dat hij Veenstra heeft binnen gehaald als nieuwe trainer van GOES. "Hij wordt door velen gezien als de kroonprins van het Zeeuwse trainersgilde en na wat gesprekken met hem onderschrijf ik dat. Rogier is ambitieus, is een beschaafde vent en heeft verstand van voetbal. Daarom denk ik dat hij bij onze jonge selectie de juiste snaar kan raken."



Voorzitter Henk Zwartelé (GOES) over de aanstelling van Rogier Veenstra

Weinig ervaring

De aanstelling van Veenstra (29) is opvallend gezien de geringe ervaring die hij heeft als trainer bij de senioren. Buiten de zes wedstrijden die hij sinds oktober bij Zeelandia Middelburg aan het roer staat heeft hij geen ervaring. Volgens Zwartelé is dat geen belemmering. "Rogier zal zich nog moeten bewijzen, maar hij heeft de ambitie om naar de top van het amateurvoetbal te gaan. Dan zal je toch eerst ervaring op moeten doen in de top van het amateurvoetbal. Die kans krijgt hij bij ons. Wij willen nog altijd zo snel mogelijk terug naar de hoofdklasse en Rogier gaat dat voor elkaar krijgen."