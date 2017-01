Kerstbomen als vanouds in vlammen op (video)

OOSTERLAND - Op zoveel belangstelling hadden ze niet gerekend woensdagavond in Oosterland. Na zes jaar is daar de kerstboomverbranding in ere hersteld en met succes. In totaal gingen er 75 kerstbomen op de brandstapel onder toeziend oog van misschien wel evenveel toeschouwers.

50 cent per boom

Vooral kinderen waren er op uit gegaan in het dorp om kerstbomen te verzamelen. Voor iedere ingeleverde boom kregen ze namelijk 50 cent en een lootje voor de loterij. Bezoekers werden ook getrakteerd op een beker warme chocolademelk of gl├╝hwein.



Spelen met vuur

Het evenement is gesponsord door de plaatselijke brandweer en Oranjevereniging. Met plezier volgens brandweerman Bouke Pieper, want de brandweermannen vinden het best leuk om eens met vuur te mogen spelen. "We mogen het niet te hard roepen maar stiekem is dit wel leuk om te doen." De kerstboomverbranding is volgens hem ook goede reclame voor het korps en zou kunnen helpen bij de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers.