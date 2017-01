Zeeland wordt wakker: praten, nieuwe trainer en kerstboomverbranding

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is donderdag 5 januari 2017 en dit is het nieuws in Zeeland.

In gesprek

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen gaat deze week nog praten met alle partijen die betrokken zijn bij de nieuwjaarsrellen. Dat zei hij woensdagavond tijdens een informatieavond voor de Vlissingse gemeenteraad.



Veenstra nieuwe trainer GOES

Rogier Veenstra is de opvolger van John Karelse als trainer van GOES. Veenstra komt na dit seizoen over van Zeelandia Middelburg waar hij sinds oktober interim-trainer is. Zondag eersteklasser GOES kiest volgens voorzitter Henk Zwartelé voor Veenstra, omdat hij ambitieus is en een verleden heeft als profvoetballer.



Kerstboomverbranding

Na zes jaar afwezigheid was er woensdagavond weer een kerstboomverbranding in Oosterland. Onder grote belangstelling gingen er 75 kerstbomen op de brandstapel. Vooral kinderen waren actief met het verzamelen van kerstbomen, want voor iedere ingeleverde boom kregen ze 50 cent en een lootje voor de loterij.



Insluiper ontkomt

De politie is op zoek naar een insluiper die woensdagmiddag even na vijven een woning binnendrong aan de Zuidsingel in Borssele. De insluiper nam de benen toen de bewoner van het pand de man aantrof in de hal.



Het weer

De dag begint met plaatselijk een winterse bui. Later vandaag is er ruimte voor de zon en is het droog. Met een zwakke tot matige wind wordt het maximaal 6 graden.



Foto: Anne-Marie van Iersel