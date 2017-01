Nieuwe krant voor Zeeuws-Vlaanderen (video)

TERNEUZEN - Vanaf aanstaand weekend valt er in Zeeuws- Vlaanderen een nieuwe huis-aan-huis krant op de deurmat: de ScheldeXpress. Het is een fusie van de regiobladen In Het Vizier, Streekbeeld en De Eenhoornkrant. De redacties bundelen hun krachten om met meer geld een betere krant te maken.

Lange aanloop

De eerste gesprekken over een samenwerking dateren volgens de voormalig hoofdredacteur van In Het Vizier al van vier jaar geleden. "Ik heb altijd gezegd in Zeeuws-Vlaanderen komt zoveel in de bus. Bundel de krachten en je krijgt een sterke krant en dat is nu uiteindelijk het uitgangspunt," vertelt Eddy de Schrijver, nu hoofdredacteur van de ScheldeXpress.



Voordelen

De fusie levert volgens de Schrijver een financieel voordeel op: "Als je drie kranten hebt, moet je drie keer laten drukken. Je hebt ook drie keer bezorgkosten, natuurlijk. Dus dat sommetje is snel gemaakt." Toch is dit niet het enige voordeel. "Je voegt ook de sterke punten samen. Streekbeeld was sterk in auto's. Het netwerk van de Eenhoorn gaat mee. En ik ben bekend in Oost Zeeuws-Vlaanderen. We nemen allemaal onze know-how mee en ik denk dat dat de winst wordt."

Herkenbaar

De redactie van de krant zit in een nieuw kantoor in Terneuzen. Daar is de afgelopen weken druk vergaderd en gewerkt aan de nieuwe krant. Voor de lezer zal er volgens de makers niet veel veranderen. "Het blijft herkenbaar. Dicht bij de mensen geschreven," aldus de Schrijver.



Eerste editie

De redactie heeft geen probleem om aan verhalen te komen. "We trekken er gewoon op uit. Lekker in een cafeetje gaan zitten en luisteren. Als ik thuiskom, heb ik een aantal bierviltjes en daar staan al mijn onderwerpen op. Zonder dat ik drink," voegt de Schrijver er lachend aan toe.