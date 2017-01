Zeeuws zorgbedrijf breidt uit in Noord-Holland

Derde

De overname van Zorgkompas is de derde van Koster en Co in een jaar tijd. Eerder nam het ook TSN Thuiszorg en Zorgbedrijf Noord-Holland over. Deze twee bedrijven leveren zorg in voornamelijk de kop van Noord-Holland.



Zeeland

Met uitzondering van Zeeuws Vlaanderen is Koster en Co ook actief in Zeeland. Onder de naam Miep levert het huishoudelijke hulp. Door de overnames van het afgelopen jaar bestaat het bedrijf uit ongeveer 500 medewerkers met in totaal meer dan 2000 klanten.