Zeeuwse visknelpunten onderzocht

OOST-SOUBURG - Op tien plekken in Zeeland wordt dit voorjaar onderzocht of glasalen en driedoornige stekelbaarzen last hebben van spuisluizen en gemalen. Vrijwilligers bekijken langs de Westerschelde en Oosterschelde hoeveel dieren zich op die plekken verzamelen, meldt de site naturetoday.nl.

Betere routes

Onderzoeksinstelling RAVON, provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het Waterschap Scheldestromen willen met het onderzoek achterhalen wat ze kunnen doen om betere routes te maken.



Buiten beschouwing

Sanne Ploegaert van RAVON benadrukt dat er in Zeeland al een hoop locaties zijn waar de vis goed het achterland kan bereiken, maar dat dit nog niet overal het geval is. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een groter landelijk onderzoek, waar Zeeland tot nu toe buiten beschouwing is gebleven.



Eenmalig

Het is volgens de Ploegaert niet de bedoeling dat dit onderzoek eenmalig wordt uitgevoerd. "Het is de bedoeling dit voor de lange termijn op te zetten, zodat de trends goed te volgen zijn", zei hij in het radioprogramma Zeeland wordt wakker.



Kennis

Sanne Ploegaert benadrukt dat er wel al veel kennis is over de routes die de vissen nemen, maar dat die kennis nog beperkt is. "We weten nog niet precies wat de beste routes zijn." Eerder zijn in Zeeland al in meerdere gemalen speciale visdoorgangen aangelegd. Volgens Ploegaert heeft het Waterschap Scheldestromen een hoop plannen om de passage van vissen nog verder te verbeteren.



Voortplanten

Het onderzoek vindt in het voorjaar plaats, omdat de glasalen terugkeren om te groeien en stekelbaarzen om zich voort te planten.



