CDA denkt aan afschieten of vergassen ganzen

MIDDELBURG - Het CDA Zeeland denkt aan het vergassen of afschieten van ganzen. Die extra maatregelen moeten worden overwogen als de schade door ganzenoverlast fors is toegenomen. Volgens landelijke berichten was dat vorig jaar het geval.

Schade door vraatzucht

De vraatzucht van ganzen betekende volgens schattingen in 2016 in Nederland een schadepost van 18,8 miljoen euro. De Statenfractie van het CDA vraagt aan Gedeputeerde Staten hoe groot de schade in Zeeland is.



Drastische maatregelen

De partij denkt dat extra maatregelen nodig zijn, en wil weten of het dagelijks provinciebestuur drastische aanpak door vergassen met koolstofdioxide en/of het afschieten van ganzen zou zien zitten.



