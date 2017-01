Geboortefotograaf; vanaf nu een officieel beroep (video)

Oprichten

Enkele jaren geleden was ze de enige geboortefotograaf in Nederland, maar daar is verandering in gekomen. Samen met collega's besloot ze een beroepsvereniging op te richten. "Iedereen kan natuurlijk foto's maken tijdens de bevalling, maar met deze vereniging kunnen we de kwaliteit waarborgen."



Serieus

Fermont vindt de vereniging ook van belang om serieus genomen te worden als fotograaf. "We kunnen nu afspraken maken met ziekenhuizen om bijvoorbeeld in de operatiekamer te fotograferen." Fermont geeft aan dat ziekenhuizen daar eerst niet altijd blij mee waren. Ze benadrukt dat ze niet in de weg staat. "Als het goed is, merkt niemand dat er een fotograaf aanwezig is."



Belgiƫ

De vereniging is er voor geboortefotografen in Nederland en Belgiƫ.