Geen thuiskweek van medicinale wiet in Goes

GOES - De gemeente Goes zegt 'nee' tegen een proef waarbij mensen zelf wiet mogen kweken als ze dat als medicijn voor pijnbestrijding gebruiken. D66 had om zo'n proef gevraagd. Burgemeester René Verhulst heeft het verzoek besproken met de politie, het Openbaar Ministerie en andere burgemeesters, maar die zien niets in zo'n experiment.

Geen noodzaak

De burgemeester van Goes is zelf ook geen voorstander van een proef met het thuis kweken van medicinale wiet. "Politie en justitie voorzien allerlei handhavingsproblemen. Want wanneer spreek je van kweken voor medicinaal gebruik en wanneer gaat het om gewone hennepteelt? De noodzaak is ook niet aanwezig. Als mensen behoefte hebben aan wiet om de pijn te bestrijden, kunnen ze het op doktersrecept bij de apotheek halen. En anders kunnen ze bij de coffeeshop terecht."



'Behoorlijk drugsprobleem'

Verhulst beseft wel dat mensen wiet als medicijn nodig kunnen hebben om bijvoorbeeld pijn te bestrijden. "Dat misgun ik die mensen ook niet. Maar de kans op misbruik is te groot. We hebben een behoorlijk drugsprobleem in Nederland met hennepteelt en de handel die daarachter zit. Als die mensen straks als excuus gaan gebruiken dat ze wiet voor medicinale doeleinden kweken, dan zou ik dat heel vervelend vinden.



Luister hier naar een interview met de Goese burgemeester René Verhulst: