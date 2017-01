Tijdelijke versoepeling afvalbeleid Tholen

Handtekeningen

De tegemoetkoming komt nadat de gemeente veel reacties had binnengekregen op het nieuwe beleid. Daarnaast was er ook een handtekeningenactie opgezet door inwoners van de gemeente. Daarmee werden ruim 1700 handtekeningen opgehaald.



Scheiden

Met het nieuwe afvalbeleid wil de gemeente haar inwoners stimuleren om afval beter te scheiden. Daarom wordt de grijze container nog maar een keer in de vier weken geleegd, in plaats van twee keer. Daar staat tegenover dat het plastic afval juist vaker wordt opgehaald.



Poepluiers

Vooral ouders met kinderen zagen problemen, omdat het merendeel van hun afval bestaat uit luiers die niet gescheiden ingeleverd kunnen worden. Ze vreesden dat hun container overvol zou raken.



Extra container

Wethouder Jan Harmsen reageerde woensdag al met het nieuws dat er naar een passende oplossing zou worden gezocht. Hij wees er onder meer op dat inwoners ten allen tijde een extra grijze container kunnen aanvragen, waardoor er geen ruimtegebrek zou ontstaan.



