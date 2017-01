Zoetwaterbel bezorgt Jan Rijk een goede perenoogst (video)

OVEZANDE - Fruitteler Jan Rijk in Ovezande is zeer te spreken over de Freshmaker. Een proef-installatie die al drie jaar op zijn land staat en waarmee opgevangen regenwater opgeslagen kan worden in de bodem.

Meer proeven

De provincie wil in de toekomst nog meer proeven doen naar de opslag van zoet water. Want door klimaatverandering wordt dat steeds schaarser en Zeeland heeft geen rivieren waar je zoet water uit kunt halen in perioden van droogte.



Samen kopen

Jan Rijk wil het apparaat te zijner tijd graag overkopen. Er hangt wel een flink prijskaartje aan: naar schatting zo'n 40.000 euro. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Volgens hem is het vooral interessant om zo'n installatie samen met collega's te aan te schaffen. "Dan haal je de investering er zeker uit. Want je ziet de afgelopen jaren gewoon dat de zomers langer droog zijn", zegt hij.



Meer onderzoek doen

Volgens de provincie loopt Zeeland landelijk voorop met proeven met zoet water opslag. De proeven -verschillende technieken- wijzen uit dat opslag in een aantal gevallen mogelijk is. Maar er is nog veel meer onderzoek nodig, en daarom wil de provincie samen met het rijk en het waterschap in de toekomst doorgaan met de proeven.