Station te koop! (video)

Anti-computers

De huidige eigenaar Joop Huissen verkoopt zijn huis zelf en niet via internet, want daar heeft hij een hekel aan. 'Ik ben anti-internet', vertelt hij, 'en ik wil het graag op een ludieke manier verkopen.' Daarom heeft hij zijn hele huis versierd met vlaggen en heeft hij borden opgehangen waar van alles op te lezen staat.



Opvolger

Joop Huissen heeft met zijn vrouw 33 jaar in het huis gewoond en het is intussen veel meer dan alleen een woning. Het is zijn levenswerk: 'Ik hoop dat de volgende bewoner dat respecteert, ook om het perronnetje en het spoor in ere te houden. Het is een mooi en uniek stukje Zeeuws!'



Plezierig wonen

Volgens Joop Huissen is het plezierig wonen in zijn stulpje in Baarland. 'Het is wel een beetje afgelegen, het huis staat niet in de dorpskern. Het is daarom ook moeilijk om ruzie met je buren te krijgen', grapt hij.

Kopers

Potentiele kopers kunnen het huis dus niet op internet vinden. Op een bord bij het huis staat te lezen dat belangstellenden zich iedere vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur mogen melden. 'Dan ligt de rode loper uit!' Wie het koopt krijgt naast het huis en het spoor er ook een schuur, een paardenstal en 6000 m2 land bij.