Burgemeester Vlissingen: Dit konden we niet zien aankomen

Geen signalen

Stichting ROAT is de welzijnsorganisatie van de gemeente Vlissingen. De stichting is verantwoordelijk voor het jongerenwerk, opbouwwerk en risicoaanpak. ROAT krijgt bijna 900.000 subsidie per jaar van de gemeente. In de Vlissingse gemeenteraad vraagt men zich af waarom de stichting geen signalen uit de wijk heeft opgepikt.



Te kort door de bocht

Van den Tillaar vindt niet dat de stichting gefaald heeft bij de risicoanalyse met oud en nieuw. "Ik denk dat het veel te kort door de bocht zou zijn om in de richting van een enkele organisatie te zeggen 'u heeft een signaal niet opgepikt'", zei de burgemeester donderdag in een reactie.



Niet zien aankomen

Volgens de burgemeester waren alle instanties verrast door het geweld tijdens de jaarwisseling: "We hebben het niet kunnen zien aankomen." Volgens de burgemeester is het oppakken van de daders van de rellen nu het belangrijkste. "Daar hebben de bewoners van de Bloemenbuurt nu recht op", laat de burgemeester weten.



Geen aanhoudingen

De politie heeft nog niemand aangehouden voor de rellen tijdens de nieuwjaarsnacht in Vlissingen. Een van de redenen is dat er geen camerabeelden van de ongeregeldheden zijn. De camera in de Bloemenbuurt was al voor de onrusten defect. Volgens de burgemeester van Vlissingen maakt het vanwege de duisternis en mist niet uit dat de camera het niet deed.



