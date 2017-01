Goede voornemens: waarom zou je er aan beginnen?

Heel even geen friet

Het is volgens snackbareigenaar Thijs van Belois ieder jaar hetzelfde liedje. Mensen zitten vol met goede voornemens om gezonder te eten en laten zijn frieten even links liggen. Maar druk maakt hij zich niet, want langer dan een paar dagen duurt deze dip volgens hem nooit: "Komend weekend loopt het hier weer storm."



Meer aanmeldingen

Druk is het nu wel bij de sportschool in Terneuzen. Gerry Blaakman vertelt dat ze daar inderdaad merken dat er meer aanmeldingen zijn en dat vaste klanten weer wat vaker komen. Toch heeft ook hij niet veel met goede voornemens, hij ziet liever dat de klanten van de sportschool het hele jaar lekker door sporten.



Onzin

Een vrouw die zich aan het uitleven is op een van de fitnessapparaten onderschrijft dat. Ze zegt het hele jaar door veel in de sportschool te komen en goede voornemens heeft ze al helemaal niet, want zegt ze: "Het is allemaal onzin."