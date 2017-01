Raadsleden Tholen balen van extra vergadering

THOLEN - Waarom zijn we hier eigenlijk? Dat vroeg de meerderheid van de raadsleden zich vanavond af in Tholen. Op initiatief van de oppositie vond er een extra raadsvergadering plaats, onderwerp van gesprek was de 148.000 euro toeristenbelasting die een vakantiepark nog verschuldigd is aan de gemeente.

Faillissement

Een van de grootste vakantieparken op Tholen, de Pluimpot in Scherpenisse, kampt met flinke financiële problemen. Als gevolg daarvan hebben ze al sinds 2013 geen toeristenbelasting afgedragen aan de gemeente, terwijl bezoekers van het park deze wel betaald hebben. Een lastige kwestie voor de gemeente. Het park is belangrijk voor het toerisme op Tholen en het betalen van de achterstallige belasting zou een faillissement kunnen betekenen.



Einde aan non-betalingen

Zowel oppositie als coalitie in de gemeenteraad vinden het onderwerp belangrijk, maar donderdagavond vroeg men zich toch vooral af of het perse nodig was om daar een extra vergadering voor in te lassen. De vergadering was een initiatief van oppositiepartij Algemeen Belang Tholen (ABT). De partij diende een voorstel in om de toeristenbelasting in 2017 maandelijks te innen en de ondernemer persoonlijk garant te stellen. Daarnaast stond in het voorstel dat alles in het werk gesteld moet worden om aan de non-betalingen een einde te maken.



Verslaggever Anoek de Gardeijn was bij de extra raadsvergadering in Tholen:

Naar huis

Terwijl sommige raadsleden het liefst zo snel mogelijk naar huis wilden, liepen de gemoederen tijdens de vergadering toch nog hoog op. Zo vroeg ABT tot twee keer toe om de vergadering tijdelijk te schorsen. Het voorstel van de partij werd niet aangenomen, 9 raadsleden stemden tegen en 7 stemden voor.



Terug van vakantie

Toch durfde na afloop van de vergadering niemand hardop te klagen en dat geldt ook voor wethouder Jan Harmsen. Hij kwam speciaal van zijn vakantieadres in Ede heen en weer voor deze vergadering. Maar zegt hij: "Ik kom altijd voor de raad en voor de inwoners."