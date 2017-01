Tolhoek wil net zo goed worden als Gesink en Kruijswijk (video)

Nederlandse talenten

Na een goed debuutjaar als prof bij Roompot-Nederlandse Loterij maakte Tolhoek direct de overstap naar LottoNL-Jumbo de grootste ploeg in Nederland. "Antwan is een van de Nederlandse talenten, die ook nog eens bergop kan rijden", zegt Nico Verhoeven, race-director van de ploeg.



Geen grote ronde

Volgens Verhoeven is het plan om Tolhoek rustig te brengen. "Hij krijgt de kans om zich te ontwikkelen tot een goede klimmer." De verwachting is dan ook dan Tolhoek dit jaar nog geen grote ronde zal rijden. "De Tour en Giro zeker niet; de Vuelta misschien", aldus Verhoeven.

Net zo goed als Gesink en Kruijswijk

Tolhoek kijkt vooral goed om zich heen hoe renners als Gesink en ook Steven Kruijswijk zich voorbereiden op wedstrijden. "Uiteindelijk wil ik net zo goed worden als deze mannen."



Zeeuwse trots

Voor Tolhoek is er nog andere grote verandering gekomen sinds zijn overstap naar de LottoNL-Jumbo. Tolhoek is de enige Zeeuw in de ploeg, terwijl er bij Roompot nog drie provinciegenoten onder contract stonden. "Haha, ik moet weer Nederlands praten, jammer genoeg."