Zeeland wordt wakker: voornemens, leeuw en Tolhoek

OOST-SOUBURG - Goedemorgen! Het is vrijdag 6 januari. Dit is het nieuws in Zeeland.

Extra raadsvergadering

Waarom zijn we hier eigenlijk? Dat vroeg de meerderheid van de raadsleden zich gisteravond af in Tholen. Op initiatief van de oppositie vond er een extra raadsvergadering plaats, onderwerp van gesprek was de 148.000 euro toeristenbelasting die een vakantiepark nog verschuldigd is aan de gemeente.



Goede voornemens

Goede voornemens, zowel bij een snackbar in Schoondijke als een sportschool in Terneuzen kunnen ze er eigenlijk alleen maar hard om lachen.



Deelauto

Inwoners van 's-Heer Hendrikskinderen kunnen vanaf half januari de elektrische deelauto pakken voor een boodschap in Goes of een bezoek aan de dokter.



Antwan Tolhoek

Antwan Tolhoek uit Yerseke viel bij zijn nieuwe ploeg LottoNL-Jumbo gelijk met zijn neus in de boter. Op het eerste trainingskamp van de ploeg lag hij op de kamer met routinier Robert Gesink. Hij hoopt in zijn eerste jaar bij de ploeg vooral veel te leren.



Foto: Edy van Vliembergen



Het weer

Er zijn vandaag zonnige perioden, maar er trekt gedurende de dag wel steeds meer hoge bewolking over. Het blijft droog en koud bij maximumtemperaturen rondom het vriespunt. Het waait daarbij maar weinig. Later vanavond en vannacht volgt ijzel en mogelijk ook sneeuw. Het wordt dan op grote schaal glad.