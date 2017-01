Code geel: het kan spekglad worden

7 graden onder nul

Afgelopen nacht vroor het al flink en komende nacht houdt die vrieskou dus aan. In het oosten van de provincie dook de temperatuur afgelopen nacht zo'n 7 graden onder het vriespunt.



Spekglad

"Aan het einde van de avond, vannacht en ook morgen een groot deel van de dag kan het echt spekglad zijn op de wegen", zegt Moniek Wulms van MeteoGroup. "De temperatuur heeft vandaag maar moeite om boven het vriespunt uit te komen."

Ook zaterdag opletten

Volgens Wulms is het ook zaterdag opletten geblazen. "De wegdektemperaturen liggen gewoon een groot deel van de dag onder het vriespunt. Sowieso wel de hele ochtend."



Grote verschillen

De verschillen in de provincie kunnen wel groot zijn, omdat de temperaturen bij open water en aan zee sneller omhoog gaan dan op andere plaatsen. "Het zou me niet verbazen als de gladheid in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen zaterdag pas aan het einde van de middag verdwenen is", zegt Wulms.