Geldgebrek dreigt voor veerpontje bij Sluiskil

40.000 euro

Jaarlijks heeft de stichting die het veerpontje over het kanaal van Gent naar Terneuzen exploiteert 40.000 euro nodig. "We hebben wel een behoorlijk bedrag gekregen in de tijd dat we de pont overnamen", zegt Meerten Dallinga van de stichting in Zeeland wordt wakker op de radio. "Het was de bedoeling dat we van dat bedrag drie jaar zouden varen, inmiddels varen we daar al vijf jaar van."

Overgenomen van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat wilde al in 2012 stoppen met de veerpont. Daarom heeft een stichting die het pontje wilde behouden het overgenomen. Nog steeds maken ieder jaar zo'n 60.000 mensen gebruik van de dienst.



Einde bereikt

Die 40.000 euro gaat alleen naar onderhoud en de basisvoorzieningen om met de veerpont te varen. "We moeten geen zware calamiteiten tegenkomen, want dan houdt het toch direct op", zegt Dallinga. Met de huidige omstandigheden ziet het er naar uit dat het geld deze zomer een heel eind op is. "Dan is voor ons het einde bereikt, tenzij ergens geld vandaan komt."



Hulp van Terneuzen

De stichting achter de veerpont hoopt dat de gemeente Terneuzen bijspringt. Maar of de gemeente dat wil, moet nog blijken. "We zetten dit nu pas in gang. We hebben nu een half jaar de tijd om daarover te praten. In eerste instantie hebben we nu een afspraak in Terneuzen. Als we daar wat los kunnen krijgen, kunnen we door naar de provincie. En ik verwacht eigenlijk van beiden wel medewerking", besluit Dallinga.