Man vernielt ruiten en beledigt agenten

VLISSINGEN - Een 58-jarige man uit Vlissingen is donderdagavond aangehouden omdat hij ruiten van een woning had vernield. Ook beledigde hij agenten.

Ruiten ingooien

Agenten kregen rond 21.45 uur een melding dat een man bij een woning aan de Bouwen Ewoutstraat ruiten had ingegooid. In de straat troffen de agenten de man aan en arresteerden hem.



Beledigingen

Tijdens de aanhouding verzette de man zich volgens de politie en slingerde agenten beledigingen naar het hoofd. Hij is overgebracht naar een politiecel voor verhoor.