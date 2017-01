Wie verdient een Four Freedoms Award? (video)

Criteria

In principe mag je iedereen opgeven voor een Four Freedoms Award via de website van de stichting. Maar om kans te maken moet de persoon of organisatie die voorgedragen wordt zich wel aantoonbaar hebben ingezet voor (een van) de Vier Vrijheden.



State of the Union

Het is vandaag precies 76 jaar geleden dat de toenmalige Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt zijn Four Freedoms speech hield voor het Amerikaanse congres. Hij riep op om niet strijden tegen iets, maar voor iets: het herstel van democratische waarden, de Vier Vrijheden. Een democratie kan alleen weer tot bloei komen als iedereen recht heeft op de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, gevrijwaard is van gebrek en van vrees.



Uitreikingen

Vanaf 1982 is om het jaar de uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Dan gaat het om niet-Amerikanen. Het andere jaar gebeurt dat in New York, aan enkel Amerikaanse laureaten. In Middelburg hebben grootheden als de Dalai Lama, Desmond Tutu, Nelson Mandela en vorig jaar nog, Bondskanselier Angela Merkel een Four Freedoms Award in ontvangst genomen.