Getijde College blijft toch dicht

GOES - De lessen op het Getijde College in Goes gaan na de kerstvakantie toch niet door. Eerder deze week werd bekend dat de school failliet is. Maar toen had directeur Kees van de Wouw er nog alle vertrouwen in dat de school gewoon open zou gaan na de vakantie. De curator heeft nu ander nieuws.

Meer tijd

Volgens curator Jeroen de Waard is er nog geen nieuwe eigenaar. "We zijn nog met verschillende partijen in gesprek, maar die hebben meer tijd nodig om tot een bod te komen." Dat kan nu tot woensdag. Tot die tijd blijft de school dicht.



Leerlingen

De Waard vindt dat de school niet te lang dicht mag zijn in het belang van de leerlingen. "Die paar dagen vallen voor de leerlingen wel te overzien, maar we hopen wel snel tot een oplossing te komen." Ook voor het personeel is het afwachten wat er gaat gebeuren. De school kampte al langer met financiële problemen.



Particulier

Het Getijde College werd in 2012 opgericht en is een particuliere MBO-opleiding. Ook de Avondschool en het Stedelijk College Goes zijn onderdeel van de school. Alle onderdelen zijn failliet verklaard. Op de school zitten zo'n honderd leerlingen.



