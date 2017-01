Rabobank verliest 200 Zeeuwse banen (video)

Afslanken

De Rabobank is, als de operatie eind dit jaar is afgerond, omgevormd tot een bank met kleinere lokale banken. Dat betekent in de praktijk dat afdelingen zijn samengevoegd op regionaal niveau. Alle administratieve functies voor Zeeland en een groot deel van Zuid-West-Nederland zijn in november verhuisd naar Bergen op Zoom.



Ontslag

Een deel van het personeel kon mee naar West-Brabant, tientallen andere medewerkers moesten op zoek naar ander werk. De Zeeuwse Rabobanken hebben daarnaast een deel van het personeel vervroegd met pensioen kunnen sturen, in sommige gevallen de lokale directie gehalveerd en afscheid genomen van medewerkers die op tijdelijke basis bij de bank werkten.

Vlissingen

De reorganisatie heeft onze provincie ook iets opgeleverd; een deel van de landelijke klantenservice is vanaf december gevestigd in Vlissingen. Dat betekent dat vragen van klanten uit onze provincie, en op termijn uit het hele land, door Zeeuwse medewerkers worden beantwoord. Een groot deel van het personeel dat hetzelfde werk deed op de kantoren van de afzonderlijke Zeeuwse banken, doet dat nu centraal in Vlissingen.



Reistijd

Personeel dat bij de Rabobank kan blijven werken, moet dus in veel gevallen genoegen nemen met extra reistijd. Voor medewerkers van de klantenservice uit Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld betekent dat in sommige gevallen een verdubbeling van de reistijd of meer. Voor een enkeling is dat reden geweest om op zoek te gaan naar een andere baan. Voor anderen is de reisafstand geen probleem.

Werkgelegenheid

John Anthonise van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland is blij dat de klantenservice voor Zeeland behouden blijft. "Erg belangrijk natuurlijk voor de werkgelegenheid", zegt hij."Nu we in Vlissingen blijven en zijn uitgebreid, biedt dat kansen voor bijvoorbeeld studenten van de HZ. Want we zullen op termijn ook nieuwe mensen nodig hebben."



Internet

Het toenemend gebruik van internetbankieren is een van de belangrijkste redenen voor de Rabobank om te reorganiseren. Ook de ABN AMRO en de ING hebben de afgelopen jaren al gereorganiseerd of staan op het punt om zaken anders te doen. Klanten bezoeken doorgaans alleen nog maar voor complexe bankzaken zoals een hypotheek de kantoren.



Banen

Inclusief een eerdere reorganisatie, is het aantal banen bij de Zeeuwse Rabobanken geslonken van 750 in 2013 naar 350 dit jaar. Eind januari sluiten drie van de zes bankkantoren van Rabobank Oosterschelde. Bij Rabobank Walcheren/Noord-Beveland en Rabobank Zeeuws-Vlaanderen blijven de bestaande vestigingen vooralsnog open.