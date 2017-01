Beste jaar ooit voor haven van Gent

51 miljoen ton

In totaal komt de goederenoverslag voor de Gentse haven in 2016 op 51 miljoen ton. Dat is een toename van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De belangrijkste partners voor de haven zijn Canada, Rusland en Brazilië.



Fusie met Zeeland

In november werd bekend dat de havens van Zeeland en Gent plannen hebben om te fuseren. Als die fusie doorgaat ontstaat er een groot havenbedrijf dat tot de top 10 van Europa behoort.



Lichte groei voor Zeeland

De haven van Zeeland heeft afgelopen jaar volgens voorlopige cijfers een lichte groei doorgemaakt. "Maar die is minimaal in vergelijking met Gent", laat een woordvoerder weten. De definitieve cijfers worden over een paar weken verwacht.



Belangrijkste handelspartner

In Gent is wel een opvallende verschuiving te zien: Canada was afgelopen jaar de belangrijkste handelspartner in plaats van Brazilië. De overslag bevat vooral ijzererts en houtpellets. Brazilië is nu verschoven naar de derde plek. Rusland staat op twee.