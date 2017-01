Bloemenbuurt krijgt flyer politie in de bus

VLISSINGEN - Inwoners van de Bloemenbuurt krijgen morgen een flyer van de politie met de vraag om meer informatie over de ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling. Getuigen mogen ook anoniem reageren, zegt de politie in de flyer.

De politie benadrukt in de flyer het anoniem reageren omdat er uit de wijk signalen komen dat mensen bang zijn om informatie te delen.



Tot nu toe zijn bij de politie ongeveer 25 aangiftes binnengekomen. Verdachten zijn nog niet aangehouden.



