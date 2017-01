'Onze Club' bezoekt alle Zeeuwse voetbalclubs

OOST-SOUBURG - Aanstaande zondag start Omroep Zeeland met een nieuw seizoen van het voetbalprogramma 'Onze Club'. In de komende twaalf maanden bezoekt presentator Jan-Jaap Corré alle Zeeuwse voetbalverenigingen waar hij nog niet is geweest. Het programma wordt iedere zondag om 18.10 uur uitgezonden op televisie.

Start in IJzendijke

Het voetbalprogramma was in de afgelopen twee jaar al te gast bij meer dan zestig Zeeuwse voetbalclubs, die zich van hun beste kant konden laten zien. Daar laten we het niet bij, omdat het doel van Omroep Zeeland is om alle verenigingen in de provincie in beeld te brengen. IJzendijke bijt het spits af in het nieuwe seizoen.



Nieuwjaarsuitzending

Het eerste tipje van de sluier richting de nieuwe uitzendingen werd op nieuwjaarsdag al opgelicht. Toen werd in een speciale uitzending vooruit gekeken naar de eerste afleveringen van het nieuwe seizoen met gasten die daarin te zien zijn.



Bekijk hier de uitzending van 1 januari

Terugblik

Het programma Onze Club begon in januari 2015 en op 25 december keken we in de kerstuitzending terug op enkele hoogtepunten van 2015 en 2016 met gasten uit de uitzendingen.



Bekijk hier de uitzending van 25 december

Weekend

Elke zaterdagochtend is er rond 10:15 uur op de radio in "Weekend met Elias den Hollander" een vooruitblik op de zondagse aflevering van Onze Club.