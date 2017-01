Dit is het meest aangeklikte nieuws in 2016

Een opmerkelijk gezicht als je in Google Maps op IJzendijke zoekt: op het grasveld aan de Schuttersstraat is een enorme piemel te zien. Het is niet duidelijk wie de omtrekken heeft of hebben gemaakt. De piemel is inmiddels niet meer te zien op het grasveld in IJzendijke, maar nog wel in Google Maps:

Lees ook:

- Enorme piemel op grasveld van IJzendijke



9. Pas op met tanken over de grens

Tank je weleens over de grens in België? Let dan op: in 2017 wordt normale benzine (Super of Euro 95) vervangen door E10. En niet alle auto’s kunnen daartegen, waarschuwt de ANWB.



8. Bruce Springsteen naar Zeeland?

Hans van Hage plaatste in november een opvallende brief op Facebook, die afkomstig zou zijn van Bruce Springsteen. The Boss laat in de brief weten graag naar ‘Beer Flow Town’ (Biervliet) te willen verhuizen.



7. Dode bij bedrijfsongeval in Terneuzen

Bij een bedrijfsongeval bij Dow in Terneuzen is een 55-jarige man uit Wissenkerke om het leven gekomen. Enkele dagen later werd een minuut stilte gehouden.



6. Hosternokke!

Wat betekent Hosternokke nou eigenlijk? Dat hebben veel mensen zich afgevraagd na het optreden van boerin Bertie in Expeditie Robinson. In het programma was de Zeeuwse boerin te zien met een Hosternokke petje. Duizenden mensen zochten vervolgens op zoekmachines als Google naar de Zeeuwse krachtterm en kwamen uit bij het artikel op de website van Omroep Zeeland waarin wordt uitgelegd wat Hosternokke betekent.



Lees ook:

- Bertie na Expeditie Robinson: 'Eindelijk rust'

- Hosternokke door Bertie nu ook buiten Zeeland populair

- Boerin Bertie populairst bij kijkers Expeditie Robinson



5. Gulle gift, wrange bijsmaak

“Natuurlijk zijn we hier blij mee, maar wrang is het wel”, dat zei Paul Colijn van de voedselbank De Bevelanden toen hij de voedselvoorraden van het failliete La Place overnam. Hij noemt het een bijzondere schenking, met een wrange bijsmaak.



4. 'Personeel niets waard bij Bax-shop'

Het ongekende succes van internetwinkel Bax-shop in Goes kent ook een andere kant, waar maar weinig betrokkenen openlijk over durven praten. “Bij Bax is het personeel niets waard”, zegt een oud-medewerker.



3. Gerco Murre weer terecht

Gerco Murre vertrok in zijn auto en had tegen vrienden en familie niets over de bestemming gezegd. Nadat zijn ouders ongerust werden, hebben ze de hulp van de politie ingeschakeld. Ondanks meerdere tips, ontbrak lange tijd elk spoor van Gerco. Na ruim een maand maakte de politie via Twitter bekend dat Gerco weer terecht was.



2. Windhoos op strand; 70 huisjes weg

Een windhoos heeft op het strand van Oostkapelle tientallen strandhuisjes verwoest. Van 70 strandhuisjes is bijna niets overgebleven.

Inferno door #windhoos op het strand in Oostkapelle pic.twitter.com/VG7dgFyXQf — John Fokke (@jfokke) June 23, 2016



1. Grote brand bij Weststrate

Het bedrijfspand van Weststrate langs de Deltaweg bij Goes is volledig uitgebrand. Bij de brand kwam veel rook vrij.