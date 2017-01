Lied voor 800-jarig Middelburg

Middelburg Rozenstad

De tekst van Mijn Roos Middelburg is geschreven door Lonne van Liere. Ze schreef het lied op uitnodiging van Lia Hector van de stichting Middelburg Rozenstad. Ingrid Borger en Peter Jongepier maakten de muziek.



Even wennen

Een Nederlandstalige lied was iets nieuws voor East of the Sun. De band maakt normaal Engelstalige jazzmuziek. Ingrid: "Het was wel even wennen, maar toen ik het las, was ik meteen verliefd op de tekst. Na een tijdje zijn we er actief mee aan de slag gegaan, er popte een melodietje op, Peter schreef de muziek erbij en toen was het geboren."



Presentatie

East Of The Sun gaat de single nog opnemen in een grotere bezetting met contrabas en bugels. De officiële presentatie vindt plaats op 28 januari in De Drvkkery in Middelburg.