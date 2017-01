Oud-bankpersoneel aan de bak als slager of bakker (video)

OOST-SOUBURG - Werkloos na alweer een reorganisatie in de bankensector? Grote kans dat u dan niet meer in die sector aan de slag kunt. Oud-bankpersoneel gooit daarom het roer om en gaat aan de slag als bijvoorbeeld slager of caravanverkoper. Oud-bankdirecteur Rian van Hee bakt sinds maart broodjes in zijn eigen lunchroom in Gent.

Reorganisatie

In 2014 startte bij de ABN AMRO een reorganisatie waarbij zo'n duizend kantoorbanen zijn verdwenen. Van Hee moest als directeur van het kantoor in Goes op zoek naar een andere baan. Hij besloot terug te keren naar wat hij het leukst vindt om te doen: mensen het naar hun zin maken.



Nieuwe energie

"Ik kan in mijn zaak de dingen doen waar ik goed in ben, daar krijg ik veel nieuwe energie van. We hebben veel leuke, vaste klanten. Ik ben meer dan tevreden met de stap die ik heb gezet", glundert Van Hee.

Rabobank

Bij de drie Zeeuwse vestigingen van de Rabobank verdwijnen na de in 2015 ingezette reorganisatie 200 Zeeuwse banen. Sinds 2013 is door meerdere reorganisaties het personeelsbestand bijna gehalveerd.



Lees ook:

- Rabobank verliest 200 Zeeuwse banenUWV



Slechts 40 procent van medewerkers uit de financiële sector kan na ontslag binnen een jaar weer aan het werk. Dat blijkt uit landelijke cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Een meerderheid doet er dus langer over om nieuw werk te vinden. Daarmee is de groep financieel medewerkers slechter af dan de gemiddelde werkzoekende.



Werk verdwijnt

Over alle sectoren vindt gemiddeld 65 procent van de werkzoekenden binnen een jaar nieuw werk. Volgens het UWV hebben bankmedewerkers twee nadelen ten opzichte van andere werkzoekenden: ze zijn relatief ouder als ze hun baan verliezen en in het bankwezen vervalt veel werk door digitalisering zoals internetbankieren. Om dan toch aan de slag te kunnen, beginnen veel oud-medewerkers voor zichzelf.