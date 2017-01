Boehlé naar hoofdtoernooi NK beachvolleybal

Drie overwinningen

Boehlé en Oude Elferink begonnen met Nederlands kampioenschap donderdag met drie overwinningen. Eerst werd met 2-0 gewonnen van het duo Baan/Van Helden. Daarna werden De Bruijn/Enter (2-1) en Hiemstra/Markus (2-0) verslagen.



Poulefase

Vrijdag begint het hoofdtoernooi waarin Boehlé en Oude Elferink het in de poulefase opnemen tegen Blom/Pennings en Van der Ham/Kalmeijer. Het NK duurt tot en met zondag.



Winst in Eredivisie

Boehlé, die in 2015 nog Nederlands kampioen werd, moest in het kwalificatietoernooi beginnen omdat hij niet veel wedstrijden in Nederland heeft gespeeld de afgelopen periode. Met Oude Elferink speelde Boehlé een keer eerder. Dat was afgelopen zomer toen het duo gelijk het eredivisietoernooi in Utrecht won.