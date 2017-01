Eerste particuliere zonnepark in Zeeland krijgt vorm (video)

Last van de kou

De verwachting is dat het zonnepark volgende week vrijdag helemaal op z'n plek ligt, maar de kou gooide vrijdag een beetje roet in het eten. Installateur Jack Maas vertelde dat het oppassen geblazen is: 'Je moet echt ontzettend uitkijken dat je niet uitglijdt hier op het dak', vertelt hij. Daarnaast is ook het werk lastiger met de vorst: 'Koude handen zijn lastig ook. Met stekkers zetten, die moet je bij elkaar knijpen. Dat gaat niet zo snel met koude handen.'

Eind januari

De zonnepanelen zouden aanvankelijk eind december de eerste stroom gaan opwekken, maar dat is nu een paar weken later geworden. Inwoners van verschillende dorpen rond Schoondijke hebben zich verenigd in een coöperatie om met de 300 zonnepanelen groene stroom op te wekken.



Oostburg

Het initiatief voor het eerste zonnepark komt van stichting Duurzaam Groede. Een tweede park is op komst en zou op het dak van een bedrijf in Oostburg kunnen komen. Volgens Adrie Neuféglise van de zonnecoöperatie in Schoondijke is de helft van de benodigde particulieren die nodig is voor het park al binnen.



